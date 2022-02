Dane DeHaan dołącza do obsady "Oppenheimera" 0

Patrząc na obsadę aktorską kompletowaną przez Christophera Nolana przy okazji jego nowego dzieła, człowiek zaczyna zastanawiać się, gdzie ten uznany filmowiec ich wszystkich pomieści. A warto dodać, że do obsady dołączył kolejny znany aktor!

Dane DeHaan - "Life"

Dane DeHaan dołącza do obsady Oppenheimera, nowego filmu w reżyserii Christophera Nolana. W filmie pojawi się cała plejada hollywoodzkich gwiazd. Angaż przy produkcji dostali bowiem Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie i Josh Hartnett. Projekt powstaje dla wytwórni Universal Pictures.

Christopher Nolan tradycyjnie oprócz pełnienia funkcji reżysera, zajął się również napisaniem scenariusza. Zdjęcia będą odbywały się w Nowym Meksyku. Współproducentami filmu są Emma Thomas i Charles Roven z Atlas Entertainment.

Scenariusz do filmu oparty jest na nagrodzonej Pulitzerem książce "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" autorstwa Kaia Birda i Martina J. Sherwina. Oppenheimera zobaczymy na ekranach kin 21 lipca 2023 roku.

Źrodło: Deadline