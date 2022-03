Na początku sezonu, Christopher Smith znany jako Peacemaker leży w łóżku po (prawdopodobnie) trójkącie z Vigilante i kobietą, którą przetrzymywał w swoim mieszkaniu w poprzednim odcinku. Inna ze scen, w której jego ojciec mówi mu, że jest "nieczysty", ponieważ – tutaj cytat: "spał z dziwkami skażonej krwi i mężczyznami", niejako potwierdza preferencje seksualne bohatera.

Głos w tej sprawie postanowił zabrać sam James Gunn, czyli scenarzysta Peacemakera.