Ella Purnell dołącza do obsady ''Fallout''

Obsada adaptacji kultowej serii post-apokaliptycznych gier wideo Fallout powiększyła się o nowego członka. Angaż otrzymała Elle Purnell, aktorka znana z Armii umarłych Zacka Snydera czy serialu Yellowjackets.

Ella Purnell, film ''Armia umarłych''

Nie zdradzono niestety w jaką postać wcieli się Purnell. Wiadomo jedynie, iż sportretować ma kobietę pogodną i bezpośrednią, a więc prawdopodobnie będzie to pozytywna postać.

Purnell dołączyła do Waltona Gogginsa, który jak donoszą zagraniczne media wcielić ma się w ghula. Wieści te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

Akcja gry Fallout toczy się na pustkowiach powstałych po nuklearnej wojnie w 2077 roku. To alternatywna historia, w której inaczej potoczyły się losy po zakończeniu II wojny światowej. Pomimo tego, że produkcja mogłaby być niezwykle mroczną opowieścią, będzie zawierała mnóstwo ironicznego humoru i odwoływania się do filmów science-fiction klasy B. Seria jest częścią wielkiej umowy podpisanej przez Nolana i Joy z Amazon Studios, które w 2020 roku nabyło prawa do Fallouta.

Produkcja serialu wystartuje w tym roku, a odcinek pilotowy wyreżyseruje Jonathan Nolan. W serię zaangażowana będzie także Lisa Joy. Geneva Robertson-Dworet oraz Graham Wagner będą pełnili funkcję showrunnerów.

Źrodło: Variety