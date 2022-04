Trwają prace nad spin-offem ''Orphan Black' 0

Zakończony prawie 5 lat temu udany serial science fiction Orphan Black doczeka się swojego spin-offa. Nad projektem pracuje AMC Networks.

serial ''Orphan Black''

Seria otrzymała już oficjalne zamówienie na sezon. Produkcja powstanie pod tytułem Orphan Black: Echoes, a jej akcja rozgrywać ma się w tym samym świecie co oryginalny, emitowany w latach 2013-2017 serial.

Orphan Black opowiada o oszustce, samotniczce i sierocie imieniem Sarah, która staje się świadkiem samobójstwa pewnej kobiety. Samobójczyni jest łudząco do niej podobna. Sarah postanawia przejąć jej tożsamość, chłopaka, rachunek bankowy, jednym słowem – jej życie. Ma to jej pomóc wyjść na prostą, bo święta nie jest. Jednak niedługo potem poznaje kolejne kobiety wyglądające identycznie jak ona. Okazuje się, że jest jednym z klonów wciągniętych w spisek bogatej korporacji. Wygląda na to, że ktoś nad tym wszystkim czuwa i nieustannie monitoruje jej życie.

Napisany przez Annę Fishko spin-off rozgrywać ma się w niedalekiej przyszłości i opowiadać historię pewnej grupy kobiet, które pragną rozwikłać tajemnicę własnej tożsamości i odkryć poruszającą historię z miłością i zdradą w tle.

W projekt zaangażowany jest John Fawcett, który pracował nad oryginalnym serialem. Stanie za kamerą i będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego.

Premiera Orphan Black: Echoes zaplanowana jest na 2023 rok.

Źrodło: The Hollywood Reporter