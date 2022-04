Netflix anuluje serial ''Raising Dion'' 0

Niestety, ale nie doczekamy się dalszych przygód młodego superbohatera z serialu Raising Dion. Netflix postanowił anulować produkcję po emisji dwóch sezonów.

fragment plakatu promującego serial ''Raising Dion''

Raising Dion z pierwszym sezonem zadebiutował w 2019 roku. Kontynuacja swoją premierę miała w lutym tego roku. Oficjalnie nie podano powodu anulowania serialu, ale prawdopodobnie jak to zawsze bywa, oglądalność była niewspółmierna do ponoszonych na jego produkcję kosztów.

Informację o anulowaniu serii podała na Instagramie Sammi Haney, młodziutka członkini obsady serialu.

Fabuła Raising Dion oparta jest na komiksie Dennisa Liu. Samotna matka Nicole stara się ukryć przed światem nadludzkie zdolności jej 7-letniego syna Diona, które chłopak zaczął wykazywać po śmierci swojego ojca. Chce ona ustalić także skąd owe moce się wzięły i to jak zginął jej mąż – Mark. Pomaga jej najlepszy przyjaciel Marka – Pat. Sytuacja komplikuje się coraz bardziej, kiedy chłopcem zaczynają interesować się pewni źli ludzie, planujący wykorzystać go do swoich celów.

W drugim sezonie po pokonaniu Crooked Mana, Dion przy pomocy swojej mamy i trenera doskonali swoje moce. Kiedy Dion zaprzyjaźnia się z nowym uczniem Braydenem, który również posiada moce, dochodzi do serii niepokojących wydarzeń. Na Diona i jego matkę ponownie czycha niebezpieczeństwo, z którym muszą sobie poradzić, aby ocalić nie tylko siebie, ale i całe miasto Atlanta.

Będzie tęsknić za tą produkcją czy Netflix podjął dobrą decyzję?

