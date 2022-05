Serial ''Bunt!'' powróci z 2. sezonem 0

Codzienny serial TVN pt. Bunt! z Janem Wieczorkowskim w jednej z głównych ról okazał się hitem stacji, która jeszcze przed finałem pierwszej serii ogłosiła, iż produkcja powróci z nowymi odcinkami.

fragment plakatu promującego serial ''Bunt!''

Zdjęcia do jesiennego sezonu rozpocząć mają się jeszcze w tym miesiącu. W nowych odcinkach widzowie ponownie zobaczą Jana Wieczorkowskiego, Magdalenę Turczeniewicz, Krzysztofa Piątkowskiego, Lidię Sadową, Natalię Jędruś czy Macieja Kucharskiego. Nie zabraknie także nowych gwiazd. Nie zdradzono jednak kto dołączy do obsady.

Kajetan, Lolita, Jajko, Zośka, Bolo i inni – każdy z tych bohaterów serialu przeżył już swój nastoletni bunt, jednak w ich przypadku było to coś więcej niż burza hormonów. Dysfunkcyjne rodziny, konflikty z prawem, niewłaściwe towarzystwo to tylko niektóre z powodów ich pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. A tam apodyktyczna pani dyrektor – Agata Gawron – systematycznie wprowadza nowe obostrzenia i kary, które blokują młodzież, poniżają ją i jeszcze bardziej pogrążają w problemach, z którymi się zmagają. W końcu młodzi nie wytrzymują i wybucha BUNT! w obronie własnej godności. Strajk eskaluje – sytuacja staje się na tyle poważna, że zbuntowanym bohaterom grozi interwencja policji i więzienie. Ostatnią deską ratunku jest były dyrektor ośrodka, legendarny Tomasz Wilk, który w wyniku dramatycznych wydarzeń z przeszłości skazał się na banicję. Dawny wychowawca kiedyś dostrzegł w nich potencjał, dotarł do nich i zaakceptował – teraz znów staje po ich stronie.

W finałowych odcinkach pierwszego sezonu Gawron przebiegle zdobywa zaufanie Wiki – jest gotowa na wszystko, żeby znaleźć coś na znienawidzonego Wilka! A ten nadal nie jest w stanie trzymać się z daleka od Anki – wspólnymi siłami próbują pomóc Winetu, do którego dotarło, że musi poznać swoją córkę! Jednak dziewczyna razem z matką właśnie wyjeżdża z miasta!

Źrodło: TVN