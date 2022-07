Będzie 4. sezon ''For All Mankind'' 0

Globalny wyścig kosmiczny trwać będzie dalej. Po sukcesie trzeciej serii For All Mankind platforma Apple TV+ złożyła zamówienie na czwarty sezon.

serial ''For All Mankind''

Informacje o odnowieniu produkcji podano na odbytym w ten weekend w San Diego Comic-Conie. Jak podano zdjęcia do czwartego sezonu rozpocząć mają się w sierpniu.

Serial ukazuje nam alternatywny świat, w którym globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. Toczy się on pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tym świecie to ZSRR zostało pierwszym krajem, któremu udało się lądowanie na księżycu, a Stany Zjednoczone podjęły walkę o to, aby być pierwszymi którzy postawią stopę na tym ziemskim satelicie.

Drugi sezon ukazał nam walkę Amerykanów i Sowietów o zasoby znajdujące się na księżycu. Trzecia seria wyznaczyła zaś nową granicę. Zaczęła się walka o Marsa. Stanął do niej jeszcze jeden wpływowy uczestnik – prywatna firma kosmiczna Helios. Akcja tej serii rozgrywała się w połowie lat 90. XX wieku.

Fabuła czwartego sezonu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Variety