Mayans M.C. to świetny dramat będący spin-offem jeszcze lepszego serialu Synowie anarchii. Po udanym sezonie czwartym fani produkcji z niecierpliwością oczekiwali wieści co do jej przyszłości. Informacja o odnowieniu pojawia się w trakcie minionego weekendu na odbywającym się wtedy w San Diego Comic-Conie.