9. sezon "Flasha" będzie ostatnim 0

Serialowy Flash zmierza ku mecie. Seria numer dziewięć będzie ostatnią.

Stacja CW potwierdziła, że nadchodzący dziewiąty już sezon serialu Flash będzie ostatnim. Spekulacje na temat tego, że Grant Gustin pożegna się z rolą Scarlet Speedstera, zaczęły się na początku tego roku, kiedy gwiazdor podpisał roczny kontrakt, który ograniczył jego udział w 9. sezonie do nie więcej niż 15 odcinków.

Dziewięć sezonów! Dziewięć lat ratowania Central City, zabierania publiczności w emocjonującą podróż pełną serca, humoru i widowiskowości. A teraz Barry Allen dotarł do mety swojego ostatniego wyścigu. Wielu niesamowitych ludzi poświęciło swój talent, czas i miłość, aby co tydzień tworzyć ten wspaniały serial.

Eric Wallace – showrunner serii

Zdjęcia do 9. sezonu serialu wystartują w następnym miesiącu, aby zdążyć zadebiutować w środku 2023 roku. Oznacza to, że finał zostanie wyemitowany na kilka tygodni przed pojawieniem się kinowego filmu o Flashu . Nie należy jednak mieć większych nadziei na to, że oba te projekty będą ze sobą w jakikolwiek sposób połączone.

Na razie nie ma informacji dotyczących fabuły 9. sezonu.

Źrodło: Deadline