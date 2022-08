''Pracująca dziewczyna'' otrzyma reboot 0

Studio 20th Century Fox ma w planach realizację reboota swojego filmu z lat 80. ubiegłego wieku Pracująca dziewczyna. Jak donoszą zagraniczne media na ostatnim etapie negocjacji do głównej roli jest Selena Gomez.

film ''Pracująca dziewczyna''

Scenariusz reboota pisze Ilana Pena. Film prawdopodobnie trafi na platformę Hulu. Jak na razie nie znane są żadne szczegóły fabularne planowanego projektu filmowego.

Główną bohaterką oryginalnego filmu jest Tess McGill – dziewczyna pracująca. Pragnie ona wzbić się na szczyt, ale jest ciagle niedoceniana. Pewnego dnia jej szefową zostaje bezwzględna Katherine Parker. Tess poddaje jej swoje pomysły, a ta wykorzystuje je bez wiedzy dziewczyny. Tymczasem szefowa wyjeżdża na narty i łamie nogę. W związku z tym, że Katherine nie może zająć się firmą, powierza obowiązki Tess. Dziewczyna ma szansę na realizację swoich planów.

Film był hitem 1988 roku. Przy budżecie 28 milionów dolarów zarobił on ponad 100 milionów. Zdobył także wiele nominacji do Złotych Globów oraz BAFTA. Pracująca dziewczyna była także sześciokrotnie nominowana do Oscara, zdobywając ostatecznie jedną statuetkę w kategorii najlepsza piosenka.

Źrodło: Deadline