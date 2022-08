Ann Dowd w obsadzie nowego "Egzorcysty" 0

Laureatka nagrody Emmy i niezwykle charakterystyczna aktorka drugoplanowa Ann Dowd dołączyła do obsady planowanej kontynuacji Egzorcysty, która powstanie dla Blumhouse, Universal i Peacock.

Ann Dowd - "Opowieść podręcznej"

Do tej pory ogłoszono dwa głośne nazwiska, które zobaczymy na ekranie w owym projekcie – Leslie Odom Jr. oraz powracająca do kultowej serii Ellen Burstyn. Zadanie zrealizowania całej trylogii "Egzorcysty" otrzymał David Gordon Green, który w zasadzie ożywił serię "Halloween". To właśnie on wyreżyseruje pierwszy film z trylogii, który będzie bezpośrednią kontynuacją oryginału Williama Friedkina z 1973 roku.

Odnotujmy również, że David Gordon Green oraz Ann Dowd mieli okazję współpracować już dwukrotnie – przy okazji Kryzys to nasz pomysł z 2015 roku, a także Siła perswazji z 2012 roku, gdzie Green pełnił funkcję producenta wykonawczego.

Universal i Peacock sfinalizowały rok temu umowę o wartości 400 milionów dolarów, aby uzyskać globalne prawa do serii "Egzorcysta". Jeśli chodzi o Ellen Burstyn to ona ponownie wciela się w postać Chris MacNeil – matki dziewczynki o imieniu Regan, która została opętana przez demona.

Czy myślicie, że "Egzorcysta" okaże się podobnym sukcesem co "Halloween" i David Gordon Green odniesie kolejny sukces?

Źrodło: Deadline