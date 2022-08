O czym opowie prequel ''Outlandera''? 0

Na początku tego roku świat obiegła informacja o planowanym przez stację Starz prequelu serialu Outlander. Teraz wiemy, że projekt nie umarł i rozwija się. Otrzymał nawet swój tytuł i pobieżną fabułę.

serial ''Outlander''

Prequel zadebiutuje jako Outlander: Blood of My Blood. Jego fabuła skupi się na miłosnej historii pomiędzy rodzicami Jamiego Frasera – Ellen MacKenzie i Brianem Fraserem.

W projekt zaangażowany jest producent wykonawczy i showrunner oryginalnego serialu Matthew B. Roberts. Pisze on scenariusz i zajmie się produkcją prequela. Objął także funkcję showrunnera.

Outlander to serial powstały na bazie powieści o tym samym tytule autorstwa Diany Gabaldon. Do tej pory doczekał się on sześciu sezonów i jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej docenianych produkcji Starz. Podążamy w nim za losami Claire Randall, zamężnej sanitariuszki wojennej, która w 1945 roku w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona do roku 1743. Asymilacja w nowym otoczeniu nie jest dla Claire łatwa. Zostaje zmuszona do poślubienia Jamiego Frasera, młodego, szlachetnego i romantycznego szkockiego wojownika. Pomiędzy dwójką bohaterów rodzi się jednak uczucie, co sprawia, że Claire czuje się rozdarta pomiędzy dwóch całkowicie odmiennych mężczyzn w dwóch różnych światach.

Źrodło: Variety