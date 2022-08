Paramount planuje spin-off "Ferrisa Buellera" 0

Paramount Pictures zamierza zrealizować spin-off kultowej komedii młodzieżowej Wolny dzień Ferrisa Buellera.

W studiu trwają prace nad nowym filmem, który będzie rozgrywał się w uniwersum kultowej komedii młodzieżowej Wolny dzień Ferrisa Buellera. Co ciekawe nie będzie to remake, a spin-off. Film zatytułowany "Sam and Victor’s Day Off" jest opowieścią poboczną, która skupia się na tytułowych postaciach tego samego dnia, w którym Ferris (Matthew Broderick), Cameron (Alan Ruck) i Sloane (Mia Sara) opuścili szkołę w filmie z 1986 roku . Sam i Victor pracowali, jako odprowadzacze samochodów na parkingu, którzy wzięli na przejażdżkę czerwone Ferrari ojca Camerona. Postacie nie zostały nazwane w oryginalnym filmie, aczolwiek grali je Richard Edson i nieżyjący już Larry Flash Jenkins.

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg i Josh Heald, którzy odpowiadają za sukces kontynuacji innego kultowego filmu z lat 80., czyli Cobra Kai, zajmą się filmem "Sam and Victor’s Day Off".

Na razie nie ma informacji dotyczących castingów. Nie jest znana również data premiery filmu.

Źrodło: Variety