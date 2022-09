Czy "Titans" i "Stargirl" zaliczą crossover? 0

W sieci krąży plotka, która dla fana komiksowych adaptacji z pewnością będzie czymś niezwykle interesującym. Już niebawem może dojść do kolejnego epickiego crossoveru.

Plotka, o której mowa sugeruje, ze już niedługo dojdzie do połączenia trzech seriali – chodzi o Stargirl, Doom Patrol oraz Titans! Co ciekawe wszystkie trzy serie rozpoczęły się jako tytuły DC Universe, jednak trafiły w różne miejsce emisji.

Stargirl to stacja The CW, natomiast Titans i Doom Patrol to HBO Max. W sierpniu w Kanadzie zakończyły się zdjęcia do nowych sezonów serii puszczanych na platformie streamingowej HBO Max. Na Reddicie pojawiły się fotki z planu, na których widać Blue Valley High School z serialu Stargirl, co oczywiście wzbudziło sporo dyskusji wśród fanów.

Dodatkowo odtwórczyni głównej roli Courtney Whitmore a.ka Stargirl, czyli Brec Bassinger zamieściła w swoich social mediach z Ryanem Potterem, który w serialu Titans wciela się w postać Logana. Co więcej fotkę okrasiła sarkastycznym podpisem, co także dało do myślenia osobom śledzącym seriale DC.

Na razie nie ma oficjalnej zapowiedzi jakiegokolwiek crossovera, ale wydaje się, że coś jest na rzeczy i już niebawem dojdzie do spotkania superbohaterów na ekranie!

Źrodło: darkhorizons