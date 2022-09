Hugh Jackman powróci jako Wolverine w "Deadpoolu 3" 1

Sporo było dywagacji na temat wyboru nowego Wolverine’a w kontekście Marvel Cinematic Universe. Na ten moment nie będzie żadnego nowego odtwórcy tej roli – Hugh Jackman ponownie wysunie szpony Rosomaka!

Hugh Jackman - "Logan: Wolverine"

Ryan Reynolds zamieścił w mediach społecznościowych, które wideo aktualizujące aktualne prace nad filmem Deadpool 3. Widowisko, które tą częścią dołączy do wielkiego Marvel Cinematic Universe trafi do kin 6 września 2024 roku. Najważniejsze z tego wszystkiego jest jednak to, że materiał zamieszczony przez ekranowego antybohatera, zawiera informację o powrocie Hugh Jackman do roli Wolverine’a.

Może to być oczywiście granie na nosie fanów komiksowych adaptacji i zgrywa ze strony obu aktorów. Warto jednak pamiętać, że swego czasu Hugh Jackman mówił, że jedyną możliwością, aby powrócił do roli, która przyniosła mu największą sławę jest dołączenie do Marvel Cinematic Universe.

Scenariusz filmu Deadpool 3 napisały siostry Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin, natomiast za kamerą stanie Shawn Levy, który już miał okazję pracować z Ryanem Reynoldsem dwukrotnie. Odnotujmy również, że szef Marvel Studios, czyli Kevin Feige zapowiedział, że Deadpool 3 pomimo dołączenia do Marvel Cinematic Universe będzie realizowany z myślą o kategorii wiekowej R.

Co sądzicie o ogłoszeniu powrotu Hugh Jackmana?

Źrodło: Twitter