Marvel ma kandydata na reżysera "Blade'a"

Kilka miesięcy przed pandemią Covid-19 Marvel Studios ogłosił światu plany związane z nakręceniem filmu o Bladzie. Od tamtego momentu minęło już sporo czasu, a produkcja nadal jest na wczesnym etapie.

Wiemy, że w roli głównej pojawi się laureat Oscara Mahershala Ali, jednak nie wiemy kto stanie za kamerą widowiska, po tym jak Bassam Tariq postanowił zrezygnować z tej funkcji (aczkolwiek pozostał producentem wykonawczym filmu). Wydaje się jednak, że Marvel Studios dowodzone przez Kevina Feige'a ma nowego kandydata na to stanowisko.

Według The Cosmic Circus, Elegance Bratton wygląda na faworyta do objęcia sterów nad Blade'em. Nie jest to na ten moment głośne nazwisko w branży, jednak swoim pełnometrażowym debiutem zatytułowanym The Inspection zrobił niemały szum. Produkcja powstała dla prestiżowego studia A24 i opowiada o młodym czarnoskórym geju, który zostaje odrzucony przez własną matkę. Mając niewiele opcji na przyszłość postanawia wstąpić do marines.

Poniżej możecie rzucić okiem na zwiastun filmu:

Blade ma trafić do kin 6 września 2024 roku.

Źrodło: The Cosmic Circus