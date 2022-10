''Stargirl'' kończy się wraz z finałem 3. sezonu 0

Stacja The CW przejęta została przez Nexstar Media Group i wzorując się na HBO również po zmianie właściela zaczyna czystkę w swoich produkcjach. Na pierwszy ogień poszedł serial Stargirl. Ogłoszono, iż ta komiksowa seria zakończy się wraz z emitowanym obecnie trzecim sezonem.

Także 7 grudnia obejrzymy odcinek finałowy nie tylko tego sezonu, ale i całego serialu.

Główną bohaterką jest uczennica liceum, która zmuszona zostaje do przeprowadzki z Los Angeles do Blue Valley. Tam odkrywa, że jej ojczym był kiedyś pomocnikiem superbohatera. Sama zyskując dający moc kostium inspiruje młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Jest członkinią pierwszej drużyny superbohaterów o nazwie Justice Society of America.

Twórcą serialu jest Geoff Johns. To były szef DC Films. Na szczęście nim informacja ta została podana do publicznej wiadomości, to osoby odpowiedzialne za scenariusz i produkcję zostały uprzedzone wcześniej o tym, iż sezon trzeci będzie prawdopodobnie ostatnim. Dzięki temu mogli oni przygotować odpowiednie zakończenie, które zamknie wszystkie wątki, a nie pozostawi je otwarte i bez odpowiedzi.

Źrodło: Deadline