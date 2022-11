Obsadzono role Sofii Falcone w spin-offie ''The Penguin'' 0

Cristin Milioti, aktorka którą w ostatnim czasie podziwiać mogliśmy w serialu Stworzona do miłości czy komedii Palm Springs, otrzymała angaż w serialu The Penguin. Produkcja ta jest spin-offem filmu Batman i powstaje dla HBO Max.

Milioti wcieli się w córkę Carmine Falcone – Sofię Falcone, która rzuci wyzwanie tytułowemu złoczyńcy. Pingwina zaś kolejny raz sportretuje Colin Farrell. Pierwszy raz w tego antagonistę wcielił się w Batmanie Matta Reevesa.

Serial The Penguin skoncentrować ma się na postaci Oswalda Cobblepota, potem znanego jako Pingwin. Poznamy jego przeszłość i to w jaki sposób doszedł do władzy w mrocznym półświatku miasta Gotham. Akcja rozegra się w świecie z wspomnianego tegorocznego pełnometrażowego filmu o Mrocznym Rycerzu.

The Penguin ma być limitowaną serią opartą na postaciach DC stworzonych przez Boba Kane'a i Billa Fingera. Scenarzystką i showrunnerką jest Lauren LeFranc. Za kamerą dwóch pierwszych odcinków stanie Craig Zobel.

Produkcja ta to nie jedyny spin-off jaki zamówiła platforma HBO Max. W produkcji jest także serial o Arkham Asylum. Jednym z producentów obu jest sam Reeves.

Źrodło: Deadline