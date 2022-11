Mark Strong dołącza do obsady "Dune: The Sisterhood"

Mark Strong kolejną gwiazdą, która dołączyła do obsady serialu Dune: The Sisterhood . W kogo wcieli się brytyjski aktor?

Trwają zdjęcia do serialowego prequelu Diuny, za który odpowiada HBO Max, o czym za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował reżyser serialu Johan Renck. Produkcja nosi tytuł Dune: The Sisterhood.