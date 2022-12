Taylor Swift czeka debiut reżyserski 0

Po udanej premierze dziesiątego albumu studyjnego, zatytułowanego Midnights, światowa supergwiazda muzyki pop Taylor Swift przygotowuje się do swojego pełnometrażowego debiutu reżyserskiego, oficjalnie podpisując kontrakt z Searchlight Pictures. Projekt oparty będzie na oryginalny scenariusz napisanym również przez Swift.

Taylor Swift

Szczegóły dotyczące fabuły filmu, obsady i postaci są nadal trzymane w tajemnicy i zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Po wyreżyserowaniu własnych teledysków, w tym You Need to Calm Down, Lover i The Man, Swift napisała i wyreżyserowała swój pierwszy film krótkometrażowy zatytułowany All Too Well: The Short Film, który niedawno przyniósł jej nagrodę za najlepszą reżyserię na Video Music Awards 2022.

Dodajmy, że piosenkarka po raz pierwszy zyskała uznanie w 2006 roku, kiedy wydała swój debiutancki album, który przez 157 tygodni zajmował piąte miejsce na liście albumów US Billboard 200. Od tego czasu Swift wydała wiele nagradzanych albumów, takich jak Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore, a jej najnowszy album nosi tytuł Midnights. Po prawie dwóch dekadach, 11 nagrodach Grammy i niezliczonych przebojach później Swift stał się powszechnie znaną marką w branży muzycznej i światową sensacją. Czy da sobie radę na duży ekranie?

Źrodło: variety.com