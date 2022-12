Shawn Levy o kontynuacji ''Free Guy'' 0

Komedia akcji Free Guy z Ryanem Reynoldsem w roli głównej okazała się wielkim sukcesem. Jak mówi reżyser Shawn Levy, kontynuacja jest cały czas w planach, jednak to czy powstanie zależy od jakości powstałego scenariusza.

Levy ma obecnie bardzo napięty harmonogram. W jego najbliższych planach jest stanięcie za kamerą trzeciego ’’Deadpoola’’ oraz wyreżyserowanie kilku odcinków piątego sezonu Stranger Things. Filmowiec prowadzi także rozmowy na temat własnego filmu z serii '’Gwiezdne wojny'’. W jego głowie kwitnie także możliwość kontynuacji Free Guy.

Levy uważa, że film zasługuje na sequel, jednak musi on zostać utrzymany w określonym standardzie jakościowym. To właśnie dla tego nigdy nie doczekaliśmy się kontynuacji Gigantów ze stali. Levy uważał, że oryginał jest na tyle dobry, że żaden seguel mu nie dorówna. Free Guy jest dla niego na podobnym poziomie. Więc kontynuacja tego dzieła powstanie dopiero wtedy, kiedy Levy po usłyszeniu wszelkich pomysłów uzna, że są one wystarczająco dobre, aby nie pokpić jedynki.

Kontynuacje są naprawdę trudne do zrobienia. Właśnie dlatego większość z nas patrzy na nie jak na coś nierealnego. Zrobiłem trzy '’Noce w muzeum'’. Realizując je upewniłem się, że każdy z filmów jest niepowtarzalny powiedział Shawn Levy .

Bohaterem komedii Free Guy jest urzędnik bankowy, który odkrywa, że jest drugoplanowym graczem w otwartej grze wideo. Postanawia zmienić jej reguły i zostać bohaterem na swych własnych zasadach. W sytuacji, w której nie ma ograniczeń, chce ocalić swój świat, zanim będzie na to za późno. Film był hitem ery pandemicznej. Zarobił on ponad 330 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 120 milionów.

