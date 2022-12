''Troll'' to wielki hit Netflix! 0

1 grudnia na Netflix zadebiutował norweski film Troll, który niespodziewanie stał się wielkim hitem tej platformy. W ciągu dwóch tygodni od premiery produkcja ta weszła na szczyt listy nieanglojęzycznych produkcji amerykańskiego giganta streamingowego.

Do tej pory Troll zgromadził 128 milionów godzin oglądalności. Wynik ten z łatwością zapewnił tej produkcji pierwsze miejsce w rankingu Top 10 nieanglojęzycznych filmów Netflix. Film ten trafił również do zestawienia Top 10 w aż 93 krajach.

Po tysiącletnim uwięzieniu głęboko w górze Dovre budzi się gigantyczny stwór, który niszcząc wszystko na swojej drodze, zbliża się do Oslo. Jak powstrzymać coś, co dotychczas istniało jedynie w norweskich baśniach i legendach? Grupa barwnych bohaterów łączy swe siły, aby powstrzymać go przed sianiem zniszczenia.

Reżyserem filmu jest Roar Uthaug, który ma na swoim koncie takie produkcje, jak Tomb Raider czy Fala. Norweski reżyser filmowy przy okazji produkcji dla Netfliksa pracował na scenariuszu autorstwa Espen Aukan.

W obsadzie aktorskiej pojawiają się Ine Marie Wilmann w roli głównej, a także Kim S. Falck-Jørgensen, Mads Sjøgård Pettersen i Gard Eidsvold.

Jesteście po seansie Trolla? Podzielacie zachwyty widzów i krytyków?

