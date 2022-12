Greg Nicotero nakręci nową ''Twierdzę'' 0

Michael Mann w 1983 roku nakręcił pełen nadprzyrodzonych zjawisk film Twierdza będący adaptacją powieści F. Paula Wilsona. Teraz po prawie 40 latach historia ta ponownie pojawi się na szklanym ekranie.

Reżyserem nowej adaptacji będzie Greg Nicotero, genialny spec od efektów specjalnych, reżyser oraz producent, zaangażowany m.in. w realizację The Walking Dead.

Nicotero, jak twierdzi sam Wilson, jest wieloletnim fanem jego powieści i ma odwagę wyreżyserować godną adaptację.

Jak na razie nie wiadomo kto zajmie się produkcją filmu. Żadna platforma streamingowa, stacja ani studio filmowe, nie zostały jeszcze zaangażowane.

Akcja filmu Twierdza rozgrywa się w czasach II wojny światowej. Grupa niemieckich żołnierzy wkracza do rumuńskiej wioski, gdzieś w Karpatach. Zatrzymują się w tytułowej twierdzy, dziwnym ogromnym budynku, którego przeznaczenia ani tego kto go wybudował nikt nie zna. Wkrótce żołnierze zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach. Coś, jakieś pradawne zło zamieszkuje tą fortecę. Film trzyma w napięciu i urzeka swym klimatem. Potęguje go wspaniała muzyka zespołu Tangerine Dream. Jednak skrócenie go z ponad trzech godzin do niecałych dwóch, spowodowało mnóstwo dziur fabularnych. Film pełen jest przeskoków i niespójności. Oby wersja Nicotero była lepsza w tym względzie.

Źrodło: Dark Horizons