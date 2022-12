Terminator to jedna z najbardziej kultowych serii sci-fi wszech czasów, ostatnia jej odsłona, miała miejsce w 2019 roku i nosi tytuł Terminator: Mroczne przeznaczenie, od tego czasu nie ma żadnych nowych informacji co do kolejnych produkcji. Niedawno reżyser James Cameron zdradził, co chciałby zobaczyć w kolejnym projekcie.