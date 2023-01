Szok! Netflix skasował serial ''1899'' 0

1899 nie podzielił losów Dark. Produkcja anulowana została po emisji zaledwie jednego sezonu, który na Netflix zadebiutował w połowie listopada.

fragment plakatu promującego serial ''1899''

Twórcy serialu Jantje Friese i Baran bo Odar wyrażają wielkie ubolewanie. Mieli oni nadzieję na realizację trzech sezonów, które w odpowiedni sposób ukazałyby całą tą historię. Netflix podjął jednak inną decyzję. Oficjalne jej powody nie zostały podane. Można jednak sądzić, iż produkcja po prostu nie okazała się hitem na miarę Dark i nie przyciągnęła przed ekrany wystarczającej liczby widzów, aby było sens w nią dalej inwestować.

Z ciężkim sercem przyjęliśmy wiadomość o tym, że ’’1899’’ nie będzie kontynuowany. Chcieliśmy zakończyć tę niesamowitą podróż drugim i trzecim sezonem, tak jak zrobiliśmy to z ’’Dark’’. Czasem sprawy przybierają jednak inny obrót. To jest życie. Wiemy, że rozczaruje to miliony fanów. Dziękujemy, że byliście częścią tej przygody napisali na Instagramie twórcy serialu ’’1899’’.

Serial opowiada o zagadkowych wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas rejsu okrętu przewożącego emigrantów z Europy do Nowego Jorku. Pochodzących z różnych warstw społecznych i należących do różnych narodowości pasażerów łączą wspólne marzenia i nadzieja na lepszą przyszłość za granicą. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy na otwartym morzu na horyzoncie pojawia się jeszcze jeden okręt, który zaginął wiele miesięcy wcześniej. To, co znajdują na jego pokładzie, zmienia rejs do ziemi obiecanej w koszmarną zagadkę, w której przeszłe losy każdego z pasażerów splatają się ze sobą w tajemniczą sieć.

Źrodło: Instagram