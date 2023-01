Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Mumie" - przedpremierowe seanse z konkursami 0

Sieć kin Helios zaprasza na przedpremierowe seanse filmu animowanego Mumie z konkursami 14-15 stycznia. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Trzy egipskie mumie przypadkowo wkraczają do współczesnego Londynu, aby odzyskać skradziony starożytny pierścień. To zwiastuje akcję, przygodę, dobrą zabawę, porządną dawkę humoru i odrobinę romantycznej historii w tle, a więc film, który warto obejrzeć!

W Egipcie, głęboko pod ziemią, znajduje się liczące 3000 lat miasto mumii. Zgodnie z królewskim rozkazem księżniczka Nefer musi wyjść za mąż za Thuta, ale żadne z tych dwojga się do tego nie pali. Przed wolą bogów nie ma jednak ucieczki. Thut będzie musiał ożenić się z Nefer i podarować jej starożytny pierścień, który wręczył mu sam faraon. Tymczasem na powierzchni ziemi lord Silvester Carnaby przeprowadza ekspedycję archeologiczną i znajduje pierścień ślubny. Thut musi go zatem odzyskać i w tym celu przedostaje się do świata ludzi. Towarzyszy mu Nefer, młodszy brat Sekhem, ośmioletni chłopiec oraz Croc, mały krokodyl i pupil Sekhema.

Przed seansem na uczestników czekać będą quizy i zagadki do rozwiązania!

Więcej szczegółów na stronie HELIOS.PL

Źrodło: Helios