SkyShowtime - oficjalna data premiery serwisu w Polsce 0

SkyShowtime, tuż przed premierą na ośmiu nowych rynkach w Europie Centralnej, zapowiada szeroki wybór filmów i seriali. Nowy europejski serwis streamingowy od 14 lutego będzie dostępny w Polsce, a także Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech.

SkyShowtime zapewni dostęp do szerokiego wyboru najwyższej jakości rozrywki. Na małym ekranie będzie można premierowo obejrzeć hollywoodzkie filmy i najnowsze seriale z najlepszych światowych wytwórni. A wszystko to w świetnej cenie.

SkyShowtime – nowy europejski serwis streamingowy – w 2023 roku kontynuuje ekspansję na kolejne europejskie rynki. Następny krok będzie największym w dotychczasowej ekspansji, bo usługa trafi aż na osiem nowych rynków w Europie Centralnej. Już 14 lutego doskonałą ofertą SkyShowtime będą mogli cieszyć się widzowie w Polsce, a także w Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Po tej premierze liczba rynków, na których nowa platforma będzie dostępna, wzrośnie do 20.

Widzowie na debiutujących rynkach będą mogli cieszyć się premierami kinowych hitów od Universal Pictures i Paramount Pictures, nowymi i dostępnymi wyłącznie w SkyShowtime serialami, produkcjami familijnymi i dla dzieci oraz bogatą ofertą kultowych filmów i seriali wyprodukowanych przez Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock – wszystko na jednej platformie streamingowej. W SkyShowtime dostępne będą też oryginalne programy, dokumenty i inne treści lokalne, produkowane specjalnie na tę platformę. Firma ogłosiła niedawno pozyskanie 21 seriali oryginalnych od HBO Max w Europie, w tym nowych produkcji, które w 2023 r. zadebiutują jako SkyShowtime Originals.

Premiera SkyShowtime na ośmiu nowych rynkach to dla nas fantastyczny początek roku. To największy jak dotąd etap naszej ekspansji. Bardzo się cieszę, że możemy z sukcesem rozwijać serwis, który zadebiutował już w krajach nordyckich, Niderlandach, Portugalii i kilku krajach bałkańskich. Jestem przekonany, że nowi widzowie z Europy Centralnej pokochają naszą fantastyczną, dostępną w świetnej cenie ofertę filmów i seriali. Bardzo cieszy nas też to, że mieszkańcy regionu znów będą mieli możliwość obejrzenia swoich ulubionych produkcji oryginalnych.

powiedział Monty Sarhan, prezes SkyShowtime

SkyShowtime, oferując tysiące godzin doskonałej rozrywki dla całej rodziny, stanie się domem dla największych filmowych hitów wkrótce po ich premierze kinowej. Już od momentu startu serwisu widzowie będą mogli oglądać takie filmy, jak: Ambulans, Downton Abbey: Nowa epoka, Zwycięskie losy Jerryego i Marge, Jurassic World: Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, Pan Wilk i spółka, The Hanging Sun, Wiking i Top Gun: Maverick.

Użytkownicy zyskają też dostęp do szerokiej oferty seriali. Będą to m.in 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Halo, Prawo i porządek: Sekcja specjalna, Let The Right One In, Mayor of Kingstown, Star Trek: Strange New Worlds, Alchemia dusz, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy i Yellowstone.

Wśród filmów i seriali, które w najbliższych miesiącach trafią na platformę SkyShowtime, znajdą się jedne z najbardziej oczekiwanych tytułów: "A Town Called Malice", Belfast, Drift – Partners In Crime, Lioness, Nie!, Minionki: Wejście Gru, Rabbit Hole, Smile, Czarny telefon i "*The Great Game"*.

Subskrybenci z Europy Centralnej będą też mieli okazję zobaczyć dwa pierwsze seriale oryginalne SkyShowtime, które trafią do serwisu w 2023 r. – będzie to czeski The Winner i polska Warszawianka. Popularną lokalną produkcją, która również trafi na platformę, będzie węgierski serial Informator. Dodatkowo w marcu w serwisie zadebiutuje siedem znanych europejskich produkcji: Czech It Out (Czechy), Hackerville (Rumunia), One True Singer (Rumunia), Ruxx (Rumunia), Trefny szmal (Rumunia), Nieświadomi (Czechy), Sukces (Chorwacja). SkyShowtime będzie jedynym miejscem, w którym widzowie obejrzą te popularne seriale.

Źrodło: SkyShowtime