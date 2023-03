Amazon kasuje kryminał ''Three Pines'' 0

Kryminalna seria Three Pines z Alfredem Moliną w roli głównej nie powróci z drugim sezonem. Platforma Amazon Prime Video anulowała serial po emisji jednego sezonu.

fragment plakatu promującego serial ''Three Pines''

Serial swoja premierę miał w grudniu ubiegłego roku. Złożyło się na niego osiem odcinków. Dla fabuły produkcji inspiracją była debiutancka powieść Louise Penny z 2005 roku wydana w naszym kraju pod tytułem '’Martwa natura'’.

Pierwszy sezon zakończył się mocnym cliffhangerem. Po decyzji włodarzy serwisu widzowie produkcji już na zawsze pozostaną z pytaniem czy Gamache przeżył? Bowiem poszukiwania nowego domu dla serialu nie ma w planach.

Three Pines to dramat kryminalny, którego głównym bohaterem jest inspektor Gamache. Po zignorowaniu rozkazów przełożonego zostaje on wysłany do odległej wioski Three Pines, aby zbadać sprawę morderstwa lokalnej bogaczki. Na miejscu Gamache odkrywa, że nie wszystko jest takie jakim się na pierwszy rzut oka wydaje, a podejrzanych nie brakuje. Mężczyzna odkrywa długo skrywane tajemnice i stawia czoła kilku swoim demonom.

Za produkcję serialu odpowiada Left Bank Pictures, firma mająca na swoim koncie The Crown.

Źrodło: Collider