Jeremy Podeswa reżyserem pilota ''Blade Runner 2099''

Sześć lat po kinowej premierze filmu Denisa Villeneuve Blade Runner 2049, platforma Amazon Prime Video postanowiła powrócić do tego świata w serialu zatytułowanym '’Blade Runner 2099'’. Wybrano właśnie osobę odpowiedzialną za nakręcenie odcinka pilotażowego.

''Blade Runner 2049''

Stanowisko to otrzymał Jeremy Podeswa, reżyser mający na szczęście duże doświadczenie w serialowych produkcjach. Na swoim koncie ma on m.in. prace nad Dynastią Tudorów, Sześć stóp pod ziemią, Grą o tron oraz Opowieść podręcznej. Podeswa będzie miał ciężkie zadanie do wykonania, bowiem to właśnie od tego jak przyjęty zostanie pilotażowy odcinek zależy zamówienie pełnego sezonu serialu.

Serial Blade Runner 2099 kontynuować będzie zapoczątkowaną przez Ridley'a Scotta historię w Łowcy androidów z 1982 roku. Jego akcja rozgrywać będzie się 50 lat po wydarzeniach z sequela oryginalnej produkcji Blade Runner 2049.

W projekt jako producent wykonawczy zaangażowany jest sam Ridley Scott. Scenariusz serialu pisze zaś Silka Luisa.

Łowca androidów opowiadał historię łowcy, który wynajęty został do złapania i zlikwidowania replikantów, którzy przylecieli na Ziemię w celu poszukiwania swojego stwórcy. W kontynuacji poznaliśmy nowego łowcę, który aby rozwikłać skrywaną długo wielką tajemnicę, musi odnaleźć swojego legendarnego poprzednika Ricka Deckarda, który to zaginął ponad trzydzieści lat temu.

Źrodło: The Hollywood Reporter