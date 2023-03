Stacja FX planuje realizację spin-offa ''Snowfall'' 0

Cieszący się wielkim uznaniem wśród swojej publiczności serial Snowfall dobiega końca. Jak się jednak dowiedzieliśmy bardzo możliwym jest, iż wcale nie pożegnamy się ostatecznie z tym światem. Stacja FX pracuje bowiem nad spin-offem.

Jak donosi portal Deadline projekt będącym spin-offem jest na bardzo wczesnym etapie. Tak więc spokojnie założyć możemy, że obecnie trwają rozmowy na jego temat. Informacja ta pojawia się na niecały miesiąc przed premierą finałowej serii oryginalnej produkcji.

Jeśli spin-off dojdzie do skutku to ukazać ma on nam losy Wandy Bell-Simons, postaci odgrywanej przez Gail Bean. Snowfall ukazuje nam okres od 1983 do 1986 roku. Nowy projekt zaś przeniósłby nas do Los Angeles z lat 90., kiedy to erę cracku zaczęła zastępować era gangsterskiego rapu. Miasto atakowane jest przez gangi kierowane przez Bloodsów i Cripsów. Producentem wykonawczym i scenarzystą odcinka pilotażowego będzie Malcolm Spellman.

Akcja Snowfall rozgrywa się w latach 80. w południowo-centralnym Los Angeles. Produkcja opowiada o narkotykowej epidemii, która nastąpiła po aferze Iran-Contras. Wydarzenie miało ogromny wpływ na miejscową kulturę i w jednej chwili zamieniło afroamerykańskie przedmieścia w ulice pełne przemocy. Głównym bohaterem jest Franklin Saint – młody, czarnoskóry chłopak z mało zamożnej rodziny, który wprowadza „narkotyk dla bogatych” do swojego sąsiedztwa. Historia przedstawiona jest również z perspektywy meksykańskiego wrestlera i agenta CIA oskarżonego o współpracę z rebeliantami z Contras.

Premiera 6. sezonu Snowfall już 19 kwietnia.

Źrodło: Deadline