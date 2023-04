Ujawniono przyczynę nagłej śmierci Lance'a Reddicka 1

Ujawniono nowe szczegóły dotyczące niespodziewanej śmierci aktora Lance'a Reddicka. 17 marca poinformowano, że Reddick zmarł w wieku 60 lat. Wiadomość ta była ogromnym szokiem, biorąc pod uwagę, jak aktywny był w swojej karierze i nie ujawniał widocznych oznak choroby. Reddick zmarł na kilka dni przed premierą jego najnowszego filmu, John Wick 4.

kadr z serialu "Fringe: Na granicy światów"

Teraz, za pośrednictwem TMZ, ujawniono akt zgonu zmarłego aktora, który zawiera więcej wiadomości na temat tego, co się stało. Zaraz po śmierci Reddicka pojawiły się spekulacje, że była to przyczyna naturalna, co potwierdza akt zgonu. Bezpośrednią przyczyną śmierci Reddicka jest choroba niedokrwienna serca i miażdżycowa choroba wieńcowa. Ujawniono również, że Reddick miał zostać poddany kremacji po śmierci.

Reddick najbardziej znany jest z serialu Prawo ulicy, w którym to wcielał się w postać Cedrica Danielsa oraz filmowej serii John Wick. W niej, aż cztery razy wcielił się w Charona, kierownika hotelu Continental przeznaczonego dla zawodowych zabójców. Po raz ostatni w serii tej w czwartym filmie z serii John Wick. Kojarzyć możecie go także z dramatu Pewnej nocy w Miami oraz Godzilli vs. Kong.

Aktor otrzymał także angaż do roli Charona w spin-offie Johna Wicka Ballerina. Obecnie jednak nie wiadomo jak twórcy produkcji pokierują tą postacią.

Źrodło: tmz