Apple TV+ kasuje serial "Truth Be Told" 0

Niezbyt dobra informacja dla fanów Truth Be Told, ​​serial zakończy się na 3. sezonach, ponieważ Apple TV + nie zdecydowało się na kontynuację. Ogłosiła to gwiazda serialu i producentka wykonawcza Octavia Spencer.

fragment plakatu serialu "Truth Be Told"

Serial został stworzony przez Nichelle Tramble Spellman i czerpie inspirację z powieści Kathleen Barber zatytułowanej Are You Sleeping. W serialu występuje Octavia Spencer jako Poppy Parnell, podcasterka, która powraca do wcześniejszej sprawy, którą opisała, mając nadzieję, że tym razem odkryje prawdę. Po rozwiązaniu tej pierwszej tajemnicy Poppy prowadziła śledztwo w sprawie morderstwa filmowca w drugim sezonie. W sezonie 3 współpracuje z dyrektorem liceum, aby zbadać zaginięcia młodych czarnych dziewcząt w rejonie Oakland.

W serialu występują także Michael Beach, Mekhi Phifer, Merle Dandridge, Tracie Thoms, Haneefah Wood i Ron Cephas Jones. Niektóre z gościnnie występujących gwiazd to Lizzy Caplan, Aaron Paul, Kate Hudson, David Lyons, Alona Tal i Tami Roman.

Oprócz Spencer i Witherspoon producentami wykonawczymi serialu byli Nichelle Tramble Spellman, Maisha Closson, Mikkel Nørgaard, Lauren Neustadter z Hello Sunshine, Peter Chernin i Jenno Topping z Chernin Entertainment oraz Brian Clisham z Orit Entertainment.

Źrodło: movieweb.com