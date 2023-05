CBS kasuje serial ''Prawdziwe kłamstwa'' 0

Serial Prawdziwe kłamstwa inspirowany filmem z 1994 roku o tym samym tytule nie stał się hitem na miarę oryginału i jeszcze przed finałem swojej pierwszej serii otrzymał decyzję o anulowaniu.

Stacja CBS dla której projekt powstał swoją decyzję uzasadniła niewystarczającą liczbą widzów. Jest to przeważnie główny powód kasacji odcinkowych dzieł. Finałowy odcinek pierwszego i jak się okazuje jedyne sezonu tego serialu wyemitowany zostanie 17 maja.

Serial opowiada losy niespełnionej gospodyni domowej mieszkającej na przedmieściach, która jest w szoku, gdy odkrywa, że jej nijaki i nie wyróżniający się niczym mąż, konsultant komputerowy jest wykwalifikowanym międzynarodowym szpiegiem. Odkrycie to prowadzi nie tylko do uratowania ich małżeństwa będącego już na skraju rozpadu, ale także do uratowania świata.

Twórcą Prawdziwych kłamstw jest Matt Nix. Za kamerą stanął Anthony Hemingway. W serialu występują Steve Howey jako Harry Tasker, Ginger Gonzaga jako Helen Tasker, Mike O'Gorman jako Luther Tenet, Erica Hernandez jako Maria Ruiz, Annabella Didion jako Dana Tasker, Lucas Jaye jako Jake Tasker, Omar Miller jako Albert „Gib” Gibson Jr.. Obsadę uzupełniają m. in. Deneen Tyler, Tom Connolly, Liann Pattison i Matthew Lillard.

Źrodło: Collider