''Echo'' i 2. sezon ''Lokiego'' - Disney podaje daty premier

Marvel Studios zdradziło jakie ma plany na drugą połowę tego roku jeśli chodzi o serialowe premiery. Dowiedzieliśmy się kiedy poznamy pierwsze przygody Mayi Lopez w serialu Echo oraz dalsze losy Lokiego.

Mający składać się z sześciu odcinków drugi sezon Lokiego na platformie Disney+ zadebiutuje 6 października. Od tej daty co tydzień w serwisie pojawiać będzie się jeden odcinek.

Inaczej zaś sprawa będzie się miała ze spin-offem Hawkeye noszącym tytuł Echo. Jego premiera odbędzie się 29 listopada. W ten dzień na platformie pojawi się od razu cały sezon. Będzie to pierwsze takie udostępnienie serialu Marvela na Disney+. Dotychczas serwis raczej wierny był swojej idei cotygodniowych premier.

Fabuła Echo skupi się na Mayi Lopez, w tej roli ponownie Alaqua Cox, głuchoniemej superbohaterce, która ma talent do naśladowania stylu walki swojego przeciwnika. Kiedy ostatni raz widzieliśmy ją na ekranie w Hawkeye, to strzelała z broni do Kingpina po tym, jak zdała sobie sprawę, że to on był odpowiedzialny za śmierć jej ojca. Wilson Fisk prawie na pewno jednak przeżył i prawdopodobnie powróci jako główny antagonista ’’Echo’’.

Serial Loki opowiada zaś o losach boga psot, który wychodzi z cienia swojego brata w nowej serii Disney+, która rozgrywa się po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry.

