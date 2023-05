Oto finalny zwiastun ''Flasha''! 0

Studio Warner Bros. Pictures rozochocone świetnymi pierwszymi recenzjami z pokazów filmu Flash, opublikowało finalny zwiastun widowiska, za reżyserię, którego odpowiada Andy Muschietti.

Wrzucone do sieci wideo potwierdza powrót Jeremy'ego Ironsa jako Alfreda Pennywortha, a także zdradza co nieco z fabuły produkcji.

Światy zderzają się w filmiem Flash, gdy Barry Allen używa swoich supermocy, aby cofnąć się w czasie i zmienić wydarzenia z przeszłości. Ale kiedy jego próba uratowania rodziny nieumyślnie zmienia przyszłość, Barry zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której generał Zod powrócił, grożąc unicestwieniem, a na świecie nie ma innych superbohaterów, do których mógłby się zwrócić. To znaczy, o ile Barry nie zdoła nakłonić zupełnie innego Batmana do wycofania się z emerytury i uratowania uwięzionego Kryptończyka… choć nie tego, którego szuka. Ostatecznie, aby ocalić świat, w którym się znajduje, i powrócić do znanej mu przyszłości, jedyną nadzieją Barry’ego jest ściganie się o życie. Ale czy złożenie ostatecznej ofiary wystarczy, by zresetować wszechświat?

Do roli Flasha powraca wcielający się w tą postać już kilkukrotnie Ezra Miller. Oprócz niego w obsadzie są także Michael Shannon jako generał Zod, Michael Keaton i Ben Affleck jako Bruce Wayne/Batman, Sasha Calle jako Supergirl, Ron Livingston, Maribel Verdu, Kiersey Clemons i Antje Traue.

Flash wejdzie do kin już 16 czerwca.

Źrodło: DC