''Perry Mason'' skasowany przez HBO 0

Włodarze HBO podjęli decyzję o zakończeniu serialu Perry Mason prowadzonego przez Matthew Rhysa. Kasacja serialu nastąpiła niecałe dwa miesiące po premierze drugiego sezonu.

Powodem takiej decyzji jest oczywiście, jak w większości takich przypadków, zbyt niska oglądalność serialu w porównaniu do kosztów jego realizacji.

Anulowanie serialu nie przeszkodzi jednak HBO prowadzić kampani mającej na celu zapewnienie produkcji nominacji do nagród Emmy. Perry Mason za pierwszy sezon zebrał 4 nominacje do tych nagród oraz jedną do Złotych Globów.

Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe – jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry’ego Masona (Matthew Rhys), bohatera serii powieści autorstwa Erle’a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.

Źrodło: Dark Horizons