HBO skraca serial ''Idol'' 0

Na początku czerwca zadebiutował kontrowersyjny serial HBO Idol. Produkcja składa się z sześciu odcinków. Stacja zdecydowała się jednak zakończyć go wcześniej.

fragment plakatu promującego serial ''Idol''

Idol został skrócony do pięciu epizodów, szósty nie ujrzy światła dziennego, przynajmniej na razie. Finałowy epizod zatytułowany jest Jocelyn Forever i ukaże nam start trasy koncertowej głównej bohaterki. Oto jego zapowiedź:

Decyzja ta prawdopodobnie podjęta została pod wpływem wyjątkowo złych recenzji i słabej oglądalności. Krytycy uznali produkcję za zbytnio emanującą seksem i promującą kulturę gwałtu. Widzom również się to nie podoba, a dodatkowo krytykują oni słabe aktorstwo i sztywne dialogi.

Zaś według twórcy serialu Sama Levinsona, skrócenie produkcji było zamierzone. Po tym jak to on przejął stery, wprowadzone zostały znaczące zmiany. Po nich odpowiednie opowiedzenie i zakończenie historii wymagało już pięciu, a nie sześciu odcinków.

Idol problemy miał od samego początku. Po nakręceniu prawie 80% scen zwolniono jego reżyserkę Amy Seimetz. Jej miejsce zajął właśnie Levinson. Scenariusz przepisano i większość scen musiała zostać nakręcona od nowa. To wygenerowało wielkie koszty. Obsada serialu narzekała także na warunki i atmosferę na planie.

Główną bohaterką jest Jocelyn (Lily-Rose Depp), która po śmierci matki przechodzi załamanie nerwowe, co przerwało jej ostatnią trasę koncertową. Teraz stara się otrząsnąć z traumy i stać się jedną z największych i najseksowniejszych gwiazd muzyki pop w Ameryce. Pomaga jej w tym Tedros (The Weeknd), właściciel nocnego klubu posiadający mroczną tajemnicę. Jak się okazuje jest on przywódcą pewnego niebezpiecznego kultu. Czy związek tej dwójki zabierze Jocelyn na wyżyny czy wciągnie ją w najmroczniejsze zakamarki jej duszy?

A jakie są Wasze odczucia względem tej produkcji? Chcielibyście 2. sezon?

Źrodło: HBO