Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje laureat Oscara Alan Arkin 0

Nie żyje znakomity amerykańskie aktor, laureat Oscara – Alan Arkin.

W dniu 29 czerwca w swoim domu w Carlsbad w stanie Kalifornia zmarł znakomity amerykański aktor Alan Arkin. Mężczyzna miał 89 lat. Informacja została przekazana przez rodzinę zmarłego za pośrednictwem magazynu "Variety".

Alan Arkin był bez dwóch zdań aktorem wybitnym, który swój talent prezentował na deskach teatru, telewizji oraz kinie. W pierwszej połowie lat 60. został nagrodzony jedną z najważniejszych nagród przemysłu rozrywkowego w Stanach Zjednoczonych – Tony Award za rolę w broadwayowskiej sztuce "Enter Laughing".

Później przyszedł już złoty okres jego kariery i występy w produkcjach kinowych. Łącznie Alan Arkin zdobył cztery nominacje do Oscara. Pierwszą w 1967 roku za rolę w filmie Rosjanie nadchodzą. Finalnie statuetki nie otrzymał, ale warto odnotować, że ta kreacja przyniosła mu Złoty Glob. Poza tym był też nominowany do Złotego Rycerzyka za role w filmach: Serce to samotny myśliwy, Mała Miss oraz Operacja Argo. Oscara dostał za drugoplanową rolę w filmie Mała Miss z 2006 roku.

Ostatnią jego rolę filmową była ta w komedii sensacyjnej Netflixa – Śledztwo Spensera. Był również obok Michaela Douglasa gwiazdą serialu The Kominsky Method, za którą dostał dwie nominacje do Złotego Globu.

A Wy, którą z ról Alana Arkina zapamiętacie najmilej?

Źrodło: Variety