Powstanie animowany prequel ''Koła czasu''

Dobrze oceniany przez widzów i krytyków serial Amazona Koło czasu doczeka się rozwinięcia swojego uniwersum. Oficjalnie zapowiedziano powstanie animowanego filmu '’The White Tower'’ mającego być swego rodzaju prequelem aktorskiego serialu.

Projekt ukaże nam wydarzenia sprzed tych przedstawionych w serialu, choć jak twierdzi platforma bardziej będzie to samodzielny serial, nie nawiązujący bezpośrednio do historii z Koła czasu.

Scenarzystą The White Tower został Zack Stentz. Ma on napisać własną, oryginalną historię osadzoną w świecie znanym z książek fantasy Roberta Jordana. Biała Wieża to najważniejsze miejsce organizacji Aes Sedai. Jej członkinie traktują ją jako swoją stolicę, rezydencję, szkołę i fortecę.

Z udostępnionych dotychczas informacji wiemy, iż fabuła The White Tower opowie o młodej dziewczynie posiadajacej dar, której życie zmieni się na zawsze, gdy zło nawiedzi jej górską wioskę. Znajdując się samej w niezwykle niebezpiecznym świecie, będzie musiała ona udać się do Białej Wieży, aby nauczyć się używać swoich magicznych mocy i ocalić rodzinę i przyjaciół. Zbuntowana i początkowo nieufna z czasem odkrywa, iż siła przyjaźni jest równie poteżną bronią przeciwko złu, jak magia.

Producentami animowanego filmu zostali Rick Selvage i Larry Mondragon. Data premiery projektu nie jest jeszcze znana.

Zaś drugi sezon oryginalnego serialu Koło czasu zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video już 1 września.

