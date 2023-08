Nie żyje gwiazda "Breaking Bad" Mark Margolis 0

Smutna wiadomość zza oceanu. W wieku 83 lat zmarł amerykański aktor Mark Margolis.

Mark Margolis nie żyje. Amerykański aktor odszedł w wieku 83 lat w nowojorskim szpitalu The Mount Sinai. Informację o jego śmierci przekazał syn, Morgan Margolis.

Mark Margolis zapisał się złotymi zgłoskami w amerykańskiej telewizji. To właśnie on pozostawił niezapomniany ślad w telewizyjnym wszechświecie Vince'a Gilligana, gdzie niemalże nie używając słów wykreował wybitną rolę Hectora "Tío" Salamanki w serialach Breaking Bad oraz spin-offie Zadzwoń do Saula. W 2012 roku był nominowany do nagrody Emmy za ową rolę.

Zaczynał, jako aktor teatralny, gdzie pojawił się w ponad 50 sztukach off-broadwayowskich, w tym w "Wujku Samie" i "Golemie". Jego przełomem w karierze była rola w dramacie gangsterskim Człowiek z blizną Brian de Palmy. Mark Margolis był jednym z ulubieńców Darrena Aronofsky’ego – pojawił się w takich filmach, jak Noe: Wybrany przez Boga, Czarny łabędź, Zapaśnik i Pi.

W trakcie swojej długiej kariery zaliczył ponad 70 ról filmowych na przestrzeni pięciu dekad. Którą będziecie wspominali najcieplej?

Źrodło: Variety