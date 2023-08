Werner Herzog przyjedzie do Polski 0

EnergaCAMERIMAGE odłosił, że tegoroczna nagroda specjalna dla duetu operatorsko-reżyserskiego trafi w ręce autora zdjęć Petera Zeitlingera oraz reżysera Wernera Herzoga. Obaj twórcy odbiorą nagrodę osobiście podczas 31. edycji EnergaCAMERIMAGE, spotykając się w Toruniu z festiwalową publicznością oraz prezentując retrospektywny przegląd filmów ich autorstwa, w skład którego wejdą zarówno produkcje fabularne, jak i dokumentalne.

Peter Zeitlinger oraz Werner Herzog

Urodzony w Pradze Peter Zeitlinger, to doświadczony autor zdjęć, który filmowe szlify zdobywał w Konserwatorium Wiedeńskim, zyskując z biegiem lat uznanie zarówno ze strony krytyków, jak i miłośników kina niezależnego. Wszechstronny repertuar Petera Zeitlingera rozciąga się od arthousowego kina jednego aktora, po thrillery science fiction jak Martwy świat Jamesa Franco. Zanim rozpoczął swoją wieloletnią współpracę z Wernerem Herzogiem, pracował między innymi z Ulrichem Seidlem, dla którego nakręcił dokument Spodziewane straty (1993) oraz z Ablem Ferrarą na planie Złego Porucznika (1992!). To właśnie praca na planie Spodziewanych strat zwróciła uwagę Wernera Herzoga i zaowocowała w 1995 roku zaproszeniem go do współpracy nad dokumentalną Śmiercią na pięć głosów. W swoim filmowym dorobku Peter Zeitlinger posiada dziesiątki filmów fabularnych i dokumentalnych, długiego i krótkiego formatu, na czele z włoskim dramatem The Angel in the Wall (2022, reż. Lorenzo Bianchini), którym walczył o Złotą Żabę w Konkursie Głównym 30. EnergaCAMERIMAGE w Toruniu. Obok pracy na planie filmowym realizuje się także jako wykładowca, prowadząc zajęcia w Szkole Filmowej HFF Monachium.

Werner Herzog z kolei to wybitny niemiecki reżyser filmowy, scenarzysta, producent, aktor oraz poeta, uważany za pioniera Nowego Kina Niemieckiego, realizujący się zarówno w kinie fabularnym, jak i dokumentalnym. Swój pierwszy krótkometrażowy film Herakles nakręcił w wieku 19 lat. Produkcją pełnometrażową Znaki życia debiutował w 1968 roku, z miejsca zyskując uznanie krytyków. W swoim zawodowym dorobku posiada ponad 60 fabuł i dokumentów, które wyprodukował, napisał i wyreżyserował. Jego filmy były pokazywane i nagradzane na najważniejszych festiwalach filmowych na całym świecie, w tym między innymi w Cannes, Berlinie, Wenecji, Locarno czy Sundance. Werner Herzog spełnia się także w roli autora; przez cały okres swojej twórczej działalności pisze poezję oraz prowadzi dzienniki. W 2021 roku wydał swoją debiutancką powieść The Twilight World.

