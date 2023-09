Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Batwheels" wracają do Cartoonito 0

Heroiczne postaci, które w niesamowite przygody wjeżdżają na czterech kółkach? To mogą być tylko Batwheels! Premierowe odcinki od 4 września, a w nich: wyścig Gotham Grand Prix, Harley Quinn-włamywaczka oraz superbohaterski musical. Oglądaj Batwheels w Cartoonito!

Bohaterska grupa Batwheels to superpojazdy – bez nich znani herosi nie poradziliby sobie na specjalnych misjach. Batman, Robin i Batgirl walczą ze złoczyńcami, a wtedy Batwheels dbają o bezpieczeństwo reszty Gotham City. Kto należy do grupy? Przewodzi jej Batmobil Bam. Znajduje się w niej też supersoniczny odrzutowiec Batmana – Batwing, samochód Robina – Redbird, motocykl Batgirl – Bibi i dobroduszny monstertruck, Buff. Wspólnie pokazują, że siła przyjaźni pomaga stawić czoła nawet najsprytniejszym przeciwnikom, a ważne misje zamieniają się w pełne zabawy przygody.

W premierowych odcinkach po raz kolejny zetkną się z Legionem Zoom, grupą, w której znajdują się przebiegli przeciwnicy. Należą do niej pojazdy nemezis Batmana, jak Joker czy Harley Quinn. Tym razem obydwie grupy wystartują w wyścigu Gotham Grand Prix, ale tylko jedna z nich chce grać fair w nadchodzącej rywalizacji!

W metropolii pojawi się też wieść o włamaniu. Początkowo wszystko wskazuje na to, że przestępczynią jest Harley Quinn – Batman i Bam wyruszą jej śladem. Jednak do akcji wkroczy też Bibi i Redbird, którzy podejrzewają, że Harley może być niewinna… A to nie wszystko: na antenie pojawi się też odcinek musicalowy, w którym postaci odkryją, że mogą porozumiewać się ze sobą wyłącznie za pomocą piosenek.

Oglądaj nowe odcinki Batwheels od poniedziałku 4 września w Cartoonito. Emisja od poniedziałku do piątku o 16:30.

Źrodło: Warner Bros. Pictures