Maraton "After" w kinach Helios

Już 15 września Nocne Maratony Filmowe zapraszają na gorącą noc pełen uczuć, doznań i namiętności!

"After 4. Bez siebie nie przetrwamy"

Na początek druga część ekranizacji bestsellerowej powieści autorstwa Anny Todd – AFTER 2. Buntowniczy Hardin nie poddaje się w walce o odzyskanie Tessy. Jest gotów na wszystko, by udowodnić, że jego uczucia są szczere. Następnie, dalsze losy młodych kochanków w AFTER. OCAL MNIE i AFTER 4. BEZ SIEBIE NIE PRZETRWAMY. Na koniec premiera, AFTER 5. NA ZAWSZE – czy Hardin i Tessa dadzą sobie szansę, by odzyskać to co stracone?

Czy można naprawić dawne błędy i spróbować jeszcze raz? Jesteśmy przekonani, że taka dawka emocji jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?

Start: 15.09.2023, godz. 23:00

ZAGRAMY:

Źrodło: Helios