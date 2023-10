''Dobry Omen'' prawdopodobnie dostanie 3. sezon 0

Dobry Omen, serial który powstał w oparciu o powieść Neila Gaimana i Terry'ego Pratchetta, prawdopodobnie dostanie trzeci sezon. Wieści takie niesie portal Deadline, który twierdzi, iż produkcja bardzo bliska jest otrzymania odnowienia.

fragment plakatu promującego serial ''Dobry Omen''

Deadline twierdzi także, że jeśli Dobry Omen otrzyma zielone światło na trzeci sezon to będzie on finałowy. Samo to, iż serial otrzymał drugi sezon było już wielkim zaskoczeniem, bowiem przedłużenie nastąpiło dwa lata po premierze pierwszej serii mającej być z założenia produkcją limitowaną.

Jeśli dojdzie do produkcji trzeciej serii to udziału w niej nie weźmie Douglas Mackinnon, który przez pierwsze dwa sezony pełnił funkcję producenta wykonawczego, reżysera i współshowrunnera. O swoich odejściu poinformował na swoim Instagramie pisząc, że nie jest już zaangażowany w ten program. Skomentował to Gaiman pisząc, że Mackinnon zajął się innymi projektami.

Drugi sezon Dobrego Omenu zadebiutował pod koniec lipca tego roku. Po premierze Gaiman w jednym z wywiadów już wtedy twierdził, że trzeci sezon jest w planach i gdyby nie trwający wtedy strajk scenarzystów, to już wziąłby się za jego pisanie. Zasugerował także, że sezon ten oparty będzie na niedokończonej kontynuacji powieści jego i Pratchetta.

Dobry omen ukazał nam losy anioła i demona, którzy połączyli swoje siły, aby udaremnić nadchodzącą apokalipsę. Fabuła drugiej serii wykracza poza materiał źródłowy i rzuca nam więcej światła na niesamowitą przyjaźń pomiędzy Aziraphalem a Crowley’em. Po udaremnieniu końca świata bohaterowie powracają do spokojnego życia pomiędzy śmiertelnikami w londyńskim Soho. Długo jednak nie cieszą się spokojem, bowiem niespodziewanie przychodzi do nich posłaniec z bardzo tajemniczą wiadomością. Jak się okazuje zaginął archanioł Garbiel.

Źrodło: Dark Horizons