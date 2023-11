Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wyjątkowy artystyczny plakat do "Dogmana" 0

Najnowszy film Luca Bessona, twórcy Leona Zawodowca, trafi do kin już 17 listopada! Dzisiaj natomiast przedstawiamy Państwu plakat artystyczny filmu autorstwa stałego współpracownika Velvet Spoon, niezwykle utalentowanego Patryka Hardzieja! Znajdziecie go Państwo w dalszej części artykułu.

Luc Besson, którego filmy ukształtowały całe pokolenia, powraca z hitem na miarę swoich największych osiągnięć!

Czy psy można kochać bardziej od własnej rodziny? Douglas (Caleb Landry Jones) nie ma co do tego wątpliwości. Potworne tortury, którym poddany został jako dziecko przez fundamentalistycznie religijnych ojca i brata, zmieniły go na zawsze. Już jako dorosły Douglas szuka sprawiedliwości, tożsamości i miejsca dla siebie, eksperymentuje i chwyta dzień. Towarzyszą mu w tym wierne psy, które okażą się nie tylko lekarstwem na samotność, ale i świetnymi kompanami w walce z gangiem terroryzującym miasto…

Po tym seansie natychmiast pobiegniesz do domu, by powiedzieć swojemu psu, że go kochasz.

Pokazywany w konkursie głównym na festiwalu w Wenecji Dogman to wielki powrót Luca Bessona, twórcy kultowego Leona Zawodowca, Wielkiego błękitu i Piątego elementu. Z kolei Caleb Landry Jones, laureat Złotej Palmy w Cannes, daje popis aktorskiego kunsztu, zachwyca i hipnotyzuje rolą porównywaną do dokonania Joaquina Phoenixa w Jokerze.

Premiera 17 listopada.

Źrodło: Velvet Spoon