Widowiskowy finalny zwiastun ''Marvels'' 0

Marvel Studios przed piątkową premierą opublikował finalny zwiastun superbohaterskiego filmu Marvels. Kapitan Marvel powróci w wielkim stylu.

fragment plakatu promującego film ''Marvels''

Carol Danvers, znana również jako Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość od tyrańskiego Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Ale niezamierzone konsekwencje sprawiają, że Carol dźwiga brzemię zdestabilizowanego wszechświata. Kiedy jej obowiązki wysyłają ją do anomalnego tunelu czasoprzestrzennego powiązanego z rewolucjonistą Kree, jej moce splatają się z mocami superfanki z Jersey City, Kamali Khan, znanej również jako Ms. Marvel, i siostrzenicy Carol. To powoduje, że cała trójka fizycznie zamienia się ciałami za każdym razem, gdy używają swoich mocy. Razem, to nieprawdopodobne trio musi połączyć siły i nauczyć się współpracować, aby ocalić wszechświat jako The Marvels.

Zaprezentowany zwiastun po raz pierwszy skupia się nie na komediowych tonach produkcji związanych z zamianą ciał, ale na wynikającej z niej historii i powadze sprawy.

Za reżyserię Marvels odpowiada Nia DaCosta na podstawie scenariusza Megan McDonnell. W filmie występują Brie Larson jako Carol Danvers aka Kapitan Marvel, Iman Vellani jako Kamala Khan aka Ms. Marvel, Teyonah Parris jako Monica Rambeau, Zawe Ashton jako wojownik-rewolucjonista Kree Dar-Benn oraz Samuel L. Jackson, który ponownie wciela się w rolę Nicka Fury’ego.

Premiera Marvels 10 listopada.

Źrodło: Marvel