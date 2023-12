Will Smith o szczegółach sequela ''Jestem legendą'' 0

Od ostatniej informacji na temat potencjalnego sequela Jestem legendą minęło dość sporo czasu. Większość z Was pewnie zastanawiało się czy projekt ten dalej jest w fazie rozwoju. Na to pytanie w trakcie Red Sea Film Festival odpowiedział sam Will Smith.

Potwierdził on, iż projekt ten nadal się rozwija, a co najważniejsze prace nad nim postępują w dość szybkim tempie. Zdradził także, że zarówno on jak i Michael B. Jordan dostali angaże w sequelu, którego pierwszy gotowy scenariusz został już przedstawiony osobom odpowiedzialnym za produkcję.

Smith wyjaśnił także w jaki sposób jego postać powróci, skoro w końcówce Jestem legendą wirusolog Robert Neville zginął. Jak się okazuje film miał alternatywne zakończenie, które zaprezentowane zostało na specjalnym wydaniu DVD.

Będziemy opierać się na mitologii wersji DVD, w której to moja postać żyje. Więcej nic już nie mogę powiedzieć powiedział Will Smith.

Scenariusz sequela napisał Akiva Goldsman, autor oryginalnej historii z 2007 roku.

Jestem legendą to adaptacja powieści Richarda Mathesona. Jest rok 2009. Szczepionka na raka zabiła 90% ludzi, a resztę zamieniła w krwiożercze wampiry. Robert Neville – ostatni żyjący człowiek w Nowym Jorku za dnia poszukuje leku, aby mutanty znowu stały się normalnymi ludźmi, natomiast w nocy musi się ukrywać przed wampirami. Jak się okazuje, jego wysiłki nie są na marne…

Film stał się kasowym hitem. Przy budżecie rzędu 150 mln dolarów zarobił na całym świecie ponad 585 mln.

Źrodło: Deadline