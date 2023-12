Pierwszy teaser promujący serial ''Welcome to Derry'' 0

Dla serwisu Max powstaje serial Welcome to Derry, będący prequelem dwóch pełnometrażowych filmów – To i To: Rozdział 2 powstałych w oparciu o książki Stephena Kinga. W sieci zadebiutował pierwszy materiał wideo promujący odcinkowy projekt.

Akcja serialu rozgrywać ma się na początku lat 60. XX wieku. Produkcja przybliży nam genezę klauna Pennywise’a, a także skupi się na początku 27-letniej klątwy, która nawiedza Derry, małe miasteczko w stanie Maine. Główni bohaterowie to czworo przyjaciół, którzy wyruszą na poszukiwanie swojego kolegi zaginionego w tajemniczych okolicznościach. To na razie jedyne wieści na temat fabuły.

Poniżej wspomniany teaser:

W serialu wystąpią m.in. Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, Stephen Rider, James Remar i Madeleine Stowe. Czy Bill Skarsgård powróci jako Pennywise, na razie nie wiemy. Scenariuszm Welcome to Derry napisał Jason Fuchs. Nad serialem pracuje także Andy Muschietti, reżyser obu pełnometrażowych filmów.

Zdjęcia do Welcome to Derry rozpoczęły się w maju 2023 roku. Jednak produkcja została opóźniona z powodu strajków jakie obiegły Hollywood. Po zakończeniu strajku aktorów zdjęcia do serialu mają zostać wznowione w styczniu 2024 roku.

Premiera Welcome to Derry ma nastąpić w 2025 roku na platformie Max.

