''Echo'' - nowa zapowiedź serialu o Mayi Lopez

Marvel udostępnił nową zapowiedź serialu Echo. To odcinkowe dzieło opowiada o postaci Mayi Lopez, bohaterki znanej nam z Hawkeye. Jego premiera w pierwszej połowie stycznia 2024 roku.

Fabuła Echo opowie o Mayi Lopez, niesłyszącej indiańskiej bohaterce, która w komiksach ma talent do naśladowania stylu walki każdego swojego przeciwnika. Ścigana jest przez przestępcze imperium Wilsona Fiska. Kiedy trafia do swojego rodzinnego miasta w Oklahomie zmuszona zostanie do stawienia czoła własnej rodzinie i swojemu dziedzictwu.

W Echo powraca Alaqua Cox, która ponownie wciela się w rolę Mayi Lopez po debiucie w Hawkeye, gdzie ujawniono, że Maya ma długą historię związaną z Wilsonem Fiskiem/Kingpinem Vincenta D’Onofrio. W obsadzie znajdują się także Charlie Cox jako Matt Murdock/Daredevil, Zahn McClarnon, Devery Jacobs, Cody Lightning, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal i Graham Greene. Marion Dayre jest główną scenarzystką spin-offu Hawkeye.

Na serial Echo składa się pięć odcinków. Wszystkie one udostępnione zostaną w ten sam dzień na platformie Disney+ i Hulu, a odbędzie się to 9 stycznia 2024 roku.

Źrodło: Marvel