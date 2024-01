''Myszka Miki'' bohaterem dwóch slasherów! 0

Zaledwie wczoraj tj. 1 stycznia 2024 roku wizerunek Myszki Miki trafił do domeny publicznej, a już dziś mamy informacje o dwóch powstających slasherach z postacią tą w roli głównej. Trzeba przyznać, że niezależni producenci nie tracą czasu.

Twórcy mogą jednak korzystać tylko z wizerunku Myszki Miki utrwalonego w krótkometrażówce Willie z parowca wydanej w 1928 roku. Do wyglądu Miki’ego z tej bajki Walt Disney nie ma już praw i wyłącznie tylko do tego. Koncern zapowiada, że będzie kategorycznie bronić praw do elementów z nowoczesnej Myszki Miki i będzie pozywał każdego kto zdecyduje się w jakikolwiek sposób użyć ich w swojej produkcji.

Pierwszym ogłoszonym projektem jest slasher ’’Mickey’s Mouse Trap’’. W sieci zadebiutował jego pierwszy zwiastun, co pozwala nam sądzić, iż film ten został już nakręcony. Jego twórcy z oficjalnym ogłoszeniem czekali tylko do momentu wygaśnięcia praw. Horror nie ma jeszcze dystrybutora.

Główną bohaterką Mickey’s Mouse Trap jest Alex, która w dzień swoich 21. urodzin nie może świętować, bo pracuje na nocnej zmianie w salonie gier. Przyjaciele postanawiają zrobić jej niespodziankę. Zabawę przerywa zabójca przebrany za Myszkę Miki.

W filmie występują Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, Nick Biskupek i Simon Phillips. Producentami obrazu są Paul Whitney, Mark Popejoy, Alexander Gausman i Andrew Agopsowicz. Za kamerą stanął Jamie Bailey, twórca thrillera Polowanie na influencerkę.

Premiera filmu w marcu tego roku. Poniżej jego zwiastun i plakat:

Drugim z filmów jest również slasher. Ten jednak nie posiada jeszcze swojego tytułu. Za jego kamerą stanie zaś Steven LaMorte, reżyser mający na swoim koncie horror z Grinchem w roli głównej The Mean One.

Fabuła tej produkcji będzie inspirowana kultową animacją Willie z parowca. Opowie ona o sadystycznej myszy, która będzie dręczyć niczego nie podejrzewających pasażerów promu. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się wiosną.

'’Willie z parowca'’ przyniósł radość pokoleniom, ale pod tą radosną fasadą kryje się potencjał czystego, niepohamowanego terroru. To projekt, o którym marzyłem i nie mogę się doczekać, aby pokazać światu to pokręcone podejście do tej ukochanej postaci powiedział LaMorte.

LaMorte w kontynuacji swojej wypowiedzi zapewnił, że jest w ciągłej współpracy z prawnikami, aby mieć pewność, że jego projekt nie naruszy żadnych praw autorskich. Nawet główna postać w filmie nie będzie nazywana Myszką Miki. Będzie ona określana mianem '’Steamboat Willie'’.

Źrodło: ComingSoon, Variety